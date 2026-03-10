Марго и Максим опытные манипуляторы, заключают циничный договор. Марго, обиженная на бывшего любовника, который собирается жениться на юной Насте, поручает Максиму соблазнить её перед свадьбой. Максим же, в свою очередь, ставит себе ещё более амбициозную задачу: помимо Насти, он хочет завоевать благочестивую и добродетельную Ольгу, чья репутация безупречна. Эта победа стала бы вершиной его любовных достижений. Но никто и не догадывается, к каким разрушительным последствиям может привести ложь…