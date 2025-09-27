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Свой Путь

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Выпускной спектакль базового актерского курса ACT.LAB 25 по мотивам произведения Ярославы Пулинович «Свой Путь» Это история, которая касается каждого. На сцене — два человека, Вера и Пётр, чьи жизни пересекаются в переломные для страны годы: от 1980-х до наших дней. Это путешествие во времени, где каждая встреча — это судьбоносный поворот, а каждая разлука — урок, который меняет нас навсегда. Про то, что самый важный путь в жизни — это путь к себе и к другому человеку. Это не просто спектакль, это зеркало, в котором каждый найдёт свои воспоминания и ответы на главные вопросы. Режиссер и мастер курса — Ксения Овчинникова.

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