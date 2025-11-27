ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Standup Magic От Олега Савченко

The Rock Bar, Центральный округ, улица Горького, 104

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Standup magic - это сочетание фокусов и юмора, где каждый номер фокусника сопровождается отменными шутками и смешными ситуациями. Иллюзионист не только удивляет зрителей фокусами, но и заставляет их надрывать животы от смеха. Шоу полностью интерактивное, а это означает что каждый зритель становится участником фокусов и самого шоу, погружаясь в эту атмосферу чуда.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

7 комиков
7 комиков

700₽

Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)

590₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

7 комиков
7 комиков

700₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста