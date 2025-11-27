Standup magic - это сочетание фокусов и юмора, где каждый номер фокусника сопровождается отменными шутками и смешными ситуациями. Иллюзионист не только удивляет зрителей фокусами, но и заставляет их надрывать животы от смеха. Шоу полностью интерактивное, а это означает что каждый зритель становится участником фокусов и самого шоу, погружаясь в эту атмосферу чуда.