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Про событие
Standup magic - это сочетание фокусов и юмора, где каждый номер фокусника сопровождается отменными шутками и смешными ситуациями. Иллюзионист не только удивляет зрителей фокусами, но и заставляет их надрывать животы от смеха. Шоу полностью интерактивное, а это означает что каждый зритель становится участником фокусов и самого шоу, погружаясь в эту атмосферу чуда.
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