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Спирит Рейв

Станица Убинская, Краснодар, База Убинка

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Где музыка, люди, природа и энергия становятся единым потоком. Время теряет значимость, а звуковые волны ведут к глубинам осознания. Локация: предгорья Кавказа. Могучие горы, чистый воздух, звездный купол. Энергия земли здесь сильна, природа открывает свои тайны тем, кто готов слушать. Музыка: два танцпола. Мейн — мощный поток баса, пробуждающий тело и соединяющий сердца. Чиллаут — мягкие вибрации, погружающие в транс. PsyKids: игровая зона для детей с развивающими играми, мультфильмами и вечерними сказками. Атмосфера: визуальные инсталляции, световые порталы, слияние материального и духовного. Проживание: включено в билет. Палаточный лагерь среди природы для полного погружения. Дополнительные зоны: баня для восстановления, чайная для уюта и общения. Когда соединяются природа и технологии, древние ритмы и футуристические звуки, раскрываются новые состояния сознания.

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