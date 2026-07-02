Что переживает человек, проживший долгую насыщенную жизнь? Не только человек – писатель, творец множества миров. Что происходит в его измученном годами уме, где переплелись воспоминания, сюжеты произведений и реальность? Фильм "Серая радуга" размышляет на тему старости, на грани советского музыкального кино и сюрреализма Линча.