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Что переживает человек, проживший долгую насыщенную жизнь? Не только человек – писатель, творец множества миров. Что происходит в его измученном годами уме, где переплелись воспоминания, сюжеты произведений и реальность? Фильм "Серая радуга" размышляет на тему старости, на грани советского музыкального кино и сюрреализма Линча.
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