На Кубани август — это время Спасов. Старый добрый повод собраться за столом и отпраздновать всё, что успело созреть: что поспело — то и на стол. В «Бирюльках» эту традицию решили переосмыслить и весь август посвятили главным вкусам сезона: 8 августа — Мятный 15 августа — Медовый 22 августа — Яблочный 29 августа — Виноградный Каждый Спас посвящён своему главному продукту: в Арбузный будут угощать арбузом и фирменным арбузным коктейлем, в Медовый — блюдами и напитками с мёдом, в Яблочный — яблоками, и так далее. В программе — скоморохи, диджей, фотограф, угощения, подарки и специальный напиток, который каждый раз будут готовить в тему праздника.