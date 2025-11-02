«Я предлагаю обратить внимание на саму природу того, что такое сценическое существование. Почему в сценической атмосфере невозможно обойтись без скафандра роли? Является ли роль бронёй, за которой я прячусь, или экзокостюмом, который многократно усиливает мою собственную органику? С каждым спектаклем, над которым я работаю, растёт моё восхищение этим чудесным природным механизмом. Я буду рад поразмышлять об экологии актёрской профессии вместе с вами. Конечно, мастер-класс — недостаточный срок для того, чтобы освоить какую-то технику или создать произведение. Но за это время можно сменить ракурс, найти новую точку зрения, поставить вопросы и украсть идеи, которые в дальнейшем смогут стать основой проб и сочинений». Борис Павлович.