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Смена аспекта

Один Театр
улица Коммунаров, 268А

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

«Я предлагаю обратить внимание на саму природу того, что такое сценическое существование. Почему в сценической атмосфере невозможно обойтись без скафандра роли? Является ли роль бронёй, за которой я прячусь, или экзокостюмом, который многократно усиливает мою собственную органику? С каждым спектаклем, над которым я работаю, растёт моё восхищение этим чудесным природным механизмом. Я буду рад поразмышлять об экологии актёрской профессии вместе с вами. Конечно, мастер-класс — недостаточный срок для того, чтобы освоить какую-то технику или создать произведение. Но за это время можно сменить ракурс, найти новую точку зрения, поставить вопросы и украсть идеи, которые в дальнейшем смогут стать основой проб и сочинений». Борис Павлович.

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