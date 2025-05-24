Возраст 18+
Стендап
Про событие
Слава Никифоров – участник проектов «StandUp Battle Павла Воли», «Стендаповый Стендап», «Шоу Историй» Stand Up Club#1. Автор легендарных персонажей Кимуры Грейси и «паук родной» Слава - экспрессивный, громкий и энергичный самурай комедии! Приходи и убедись в этом сам!
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