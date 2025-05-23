Слава Никифоров – участник проектов «StandUp Battle Павла Воли», «Стендаповый Стендап», «Шоу Историй» Stand Up Club#1. Автор легендарных персонажей Кимуры Грейси и «паук родной» Слава - экспрессивный, громкий и энергичный самурай комедии! Приходите и убедитесь в этом сами!