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  1. Краснодар
  2. События

Скажи себе можно

место будет известно после регистрации

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Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь изучить механизмы своего стыда, дать выход злости и познакомиться со своими запретами, блокирующими достижение желаемых целей. Также в рамках мастер-класса ты получишь разбор своего рисунка и шанс разрешить себе жизнь мечты. «Скажи себе можно» — это шанс прикоснуться к своим истинным чувствам и ощутить радость в освобождении и очищении от старого. Ведущая: Кристина Венюкова, арт-терапевт. Организатор сообщит место проведения позднее. Записаться можно на сайте или через WhatsApp.

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