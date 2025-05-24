На мастер-классе ты сможешь изучить механизмы своего стыда, дать выход злости и познакомиться со своими запретами, блокирующими достижение желаемых целей. Также в рамках мастер-класса ты получишь разбор своего рисунка и шанс разрешить себе жизнь мечты. «Скажи себе можно» — это шанс прикоснуться к своим истинным чувствам и ощутить радость в освобождении и очищении от старого. Ведущая: Кристина Венюкова, арт-терапевт. Организатор сообщит место проведения позднее. Записаться можно на сайте или через WhatsApp.