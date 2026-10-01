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Sinteza Orchestra. Советская эстетика

улица Гоголя, 65

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Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыкально-световое шоу «Советская эстетика» — это идеальное сочетание прошлого и настоящего, возможность услышать старое по-новому и почувствовать дух эпохи, когда люди были проще, а любовь крепче. Надень своё лучшее платье и создай атмосферу советского шика. Ты навсегда запомнишь этот вечер, который будет наполнен музыкой, светом и воспоминаниями о золотых годах советского кинематографа.

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