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Синематека с Давидом Джинчарадзе

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Посмотришь и обсудишь фильм «Видео Бенни» с педагогом и режиссером центра «Люди-Игры» Давидом Джинчарадзе Вена, 1990-е. Бенни — замкнутый подросток из обеспеченной семьи, одержимый видеосъемкой и насилием на экране. Его эмоционально отстраненные родители потакают его хобби, не подозревая о глубине его одержимости. Когда Бенни остается один дома, он приглашает к себе незнакомую девочку, показывает ей запись забоя свиньи и, под прицелом камеры, совершает шокирующий акт насилия. Родители, обнаружив запись, сталкиваются с ужасной реальностью и вынуждены решить, как скрыть преступление сына, чтобы сохранить фасад благополучной жизни. Жанр: драма, криминал. Продолжительность: 110 мин Режиссёр: Михаэль Ханеке В ролях: Арно Фриш, Ангела Винклер, Ульрих Мюэ, Ингрид Штасснер, Штефани Бреме. После просмотра вместе обсудишь фильм, поделишься ощущениями, впечатлениями и мыслями. Бери с собой напитки или угостись чаем с печеньем бесплатно.

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