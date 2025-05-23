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Shakti Loka

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

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Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Московская группа Shakti Loka представляет собой уникальное сочетание электронного инди и трансформирующего сознание звука, создавая атмосферу, в которой каждый слушатель может найти свой собственный путь к самовыражению. Их музыка и выступления переносят зрителей в поэтическо-танцевальный шаманизм, создавая ощущение преодоления гравитации и плотности пространства. Shakti Loka — это не просто музыкальный проект, а целая вселенная, где каждый звук ведет вас в захватывающее путешествие. В их творчестве переплетаются русские стихи и древние мантры, английская электронная музыка и американский инди-рок, акустический контрабас и биты. Стилистические эксперименты группы удивляют старых слушателей и привлекают новых от альбома к альбому, сохраняя при этом преданность творческому потоку и любви к музыке и слову.

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