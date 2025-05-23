Московская группа Shakti Loka представляет собой уникальное сочетание электронного инди и трансформирующего сознание звука, создавая атмосферу, в которой каждый слушатель может найти свой собственный путь к самовыражению. Их музыка и выступления переносят зрителей в поэтическо-танцевальный шаманизм, создавая ощущение преодоления гравитации и плотности пространства. Shakti Loka — это не просто музыкальный проект, а целая вселенная, где каждый звук ведет вас в захватывающее путешествие. В их творчестве переплетаются русские стихи и древние мантры, английская электронная музыка и американский инди-рок, акустический контрабас и биты. Стилистические эксперименты группы удивляют старых слушателей и привлекают новых от альбома к альбому, сохраняя при этом преданность творческому потоку и любви к музыке и слову.