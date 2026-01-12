Выставка — манифест поколения художников, родившихся в 80-е годы прошлого века и объединённых общей мировоззренческой и культурологической идеей в своём творчестве. Этот проект — невероятная попытка собраться 15 независимым и признанным мастерам современного изобразительного искусства для обозначения нового течения в культуре и искусстве сегодня, как когда-то это сделали импрессионисты, авангардисты, символисты и т.д. В экспозицию вошло более 50 живописных и графических работ. Произведения демонстрируют, как фундаментальная академическая подготовка обогащает язык современного искусства и формирует традицию «новой искренности» — открытого диалога со зрителем без иронии и цинизма, который обеспечивает содержательное взаимодействие традиционных ценностей и новаторских подходов в искусстве. Проект «Русские метамодернисты» невероятно своевременный и нужный сегодня, как знак того, что современное искусство в России не просто существует и развивается, но и в своих новых направлениях имеет глубокие духовные и нравственные корни, растущие из школы русского художественного образования, из русской культурной традиции. Художники: Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Тимофей Смирнов, Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Евгения Буравлёва, Егор Плотников, Юлия Малинина, Анастасия Миро, Дарья Котлярова, Дмитрий Колистратов, Александр Кабин, Виктор Пономаренко, Александр Греков, Владимир Мигачёв. Куратор: Владимир Назанский. Можно купить билет по Пушкинской карте.