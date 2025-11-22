ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Роспись гипсовой шкатулки «Карусель»

Про душу, улица Митрофана Седина, 55

Начало:

Завершение:

1990₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Представь: тёплый свет, нежные звуки праздничной музыки и бокал прохладного просекко в руке. В таком окружении даже самые простые вещи превращаются в маленькие чудеса — например, белоснежная гипсовая шкатулка, которая в твоих руках станет уникальным произведением искусства. Ты не художник? Не беспокойся! Опытный мастер шаг за шагом проведёт тебя через весь процесс: ты освоишь базовые приёмы росписи и создашь собственный праздничный дизайн. Никаких строгих правил — только твоё вдохновение и безграничные возможности для творчества. Организаторы позаботились о каждой детали, чтобы тебе было комфортно: — все необходимые материалы для росписи уже ждут тебя; — бокал просекко добавит лёгкости и праздничного настроения; — рождественские угощения создадут ощущение домашнего уюта. В стоимость включено: шкатулка, материалы для росписи, бокал просекко, праздничные угощения. Количество мест всего 8, необходимо заранее записаться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Стендап — разгрузка
Стендап — разгрузка

300₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

по подписке
Пахлава глупости
Пахлава глупости
по подписке
Русалка
Русалка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста