Представь: тёплый свет, нежные звуки праздничной музыки и бокал прохладного просекко в руке. В таком окружении даже самые простые вещи превращаются в маленькие чудеса — например, белоснежная гипсовая шкатулка, которая в твоих руках станет уникальным произведением искусства. Ты не художник? Не беспокойся! Опытный мастер шаг за шагом проведёт тебя через весь процесс: ты освоишь базовые приёмы росписи и создашь собственный праздничный дизайн. Никаких строгих правил — только твоё вдохновение и безграничные возможности для творчества. Организаторы позаботились о каждой детали, чтобы тебе было комфортно: — все необходимые материалы для росписи уже ждут тебя; — бокал просекко добавит лёгкости и праздничного настроения; — рождественские угощения создадут ощущение домашнего уюта. В стоимость включено: шкатулка, материалы для росписи, бокал просекко, праздничные угощения. Количество мест всего 8, необходимо заранее записаться.