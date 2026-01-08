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RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях
Привокзальная площадь
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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
А ты знал, что рок и виолончель созданы друг для друга? Именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями — невероятно! В программе: Мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Kiss, Limp Bizkit, The Prodigy, Michael Jackson, Blur, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, No Doubt, Radiohead, Maroon 5, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Europe, Deep Purple, Aerosmith и другие.
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