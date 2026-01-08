ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

Дворец культуры железнодорожников
Привокзальная площадь

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

А ты знал, что рок и виолончель созданы друг для друга? Именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями — невероятно! В программе: Мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Kiss, Limp Bizkit, The Prodigy, Michael Jackson, Blur, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, No Doubt, Radiohead, Maroon 5, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Europe, Deep Purple, Aerosmith и другие.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста