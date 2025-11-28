Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Ты мечтал попасть на концерт легендарных Queen? Да-да, тех самых, которые собирали на стадионах многотысячные толпы поклонников, а фронтмен которых, Фредди Меркьюри, навсегда оставил свой след в сердцах миллионов! Почувствовать мощную энергию сцены и зала, услышать легендарные рок-хиты и на несколько часов сойти с ума от эмоций и драйва? Двигаться в такт музыки, срывать голос от песен, и всей огромной толпой отстукивать ногами знаменитый We Will Rock You? А если мы скажем, что это реально? Лучшее Российское трибьют-шоу Radio Queen в сочетании с классическим звучанием симфонического оркестра уже завоевало тысячи сердец в России. Шоу, которому нет аналогов. Амбициозный проект, ни с чем не сравнимое многоголосие вокалистов, виртуозное исполнение гитарных партий, мощная ритм-секция погрузят тебя в непередаваемую атмосферу концертов легендарных Queen. Radio Queen исполняет все лучшие хиты группы. Только живой звук. Только огонь и драйв. Только полное погружение в атмосферу и возможность услышать легенду вживую! The Show Must Go On.