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Pussykiller

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

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Завершение:

от 4100₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Pussykiller — амбассадор небанального хитмейкинга и железобетонной юношеской наглости, за пару альбомов доказавший русской сцене сразу несколько вещей: трэп не обязательно должен быть тупым, самые лучшие хуки придумываются за пару минут, а для треков в топах не нужно ничего, кроме капельки таланта, расслабленного вайба и непреклонной веры в свое ослепительное сияние. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — статистика скажет об этой музыке лучше любых критиков и маркетологов.

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