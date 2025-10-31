Мы привыкли к тому, что значение имеют ситуации большого масштаба. А все «маленькие, человеческие проблемы» — пустяк, который не заслуживает даже толики внимания. В своей пьесе Александр Вампилов не ставил цель «закрутить сюжет так, чтобы точно было интересно». Он говорил о НАС. О людях, которые просто хотят быть счастливыми. Очередной студент, подающий большие надежды в сфере биологии, — Николай Колесов, в трёх шагах от получения заветного диплома. Жарким майским днём он знакомится с девушкой Таней, которую приглашает в общежитие на свадьбу своих однокурсников. Но получает отказ. Коля не из тех, кто так просто сдаётся, поэтому приглашает приехавшую к ним на гастроли эстрадную певицу. Он попадает в передрягу, ссорится с ректором и ему грозит отчисление. Колесов отправляется на исправительные работы, где его находит Таня. Между ними возникают романтические чувства. Но так уж вышло, что Таня — дочь того самого ректора, который терпеть не может Колю. И чтобы уберечь свою дочь, он предлагает Колесову сделать выбор, где на одной чаше весов — дело всей его жизни, а на другой — первая любовь. Казалось бы, ничем не примечательная простецкая история о двух поколениях, которые сталкиваются с необходимостью выбора, первой влюблённостью, несправедливостью и болью от последствий принятых решений. Но должен ли человек стоять перед выбором, который сделать практически невозможно? И будет ли он действительно счастлив, выбирая что-то одно?