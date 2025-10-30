«Сказка – ложь, да в ней намек: коды инициации в славянских сказках». Какая тема может быть у променада в октябре? Ну конечно мистическая! Именно поэтому родилась тема вечера «Сказка – ложь, да в ней намек: коды инициации в славянских сказках». В программе: – увлекательная атмосферная лекция; – дегустация мистических вин; – фуршет; – только живая музыка; – прекрасное время препровождения ужина в приятной компании и повод нарядиться.