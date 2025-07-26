Спектакль актерской лаборатории Екатерины Корецкой THEATER.LAB 26 «ПОЛНЫЙ П..» по мотивам произведений Эдгара Аллана По и не только. Забудь о морали. Забудь о комфорте. Приготовься к путешествию в самые темные уголки человеческой психики. Этот спектакль, сотканный из рассказов Эдгара Аллана По и других мастеров — погружение в мир, где реальность искажается, а кошмары оживают и мы можем над ними посмеяться. Это своеобразный психологический аттракцион для взрослых, готовых испытать себя. Не просто набор страшных историй, а исследование.