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Люди-игры
Красноармейская улица, 45

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Завершение:

от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Забудь о морали. Забудь о комфорте. Приготовься к путешествию в самые тёмные уголки человеческой психики. Этот спектакль, сотканный из рассказов Эдгара Аллана По и других мастеров — погружение в мир, где реальность искажается, а кошмары оживают и мы можем над ними посмеяться. Это своеобразный психологический аттракцион для взрослых, готовых испытать себя. Не просто набор страшных историй, а исследование. 26 и 27 июля в 19:00 Стоимость билета — 1000р. Студентам «Люди-Игры» — 700р.

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