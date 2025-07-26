Забудь о морали. Забудь о комфорте. Приготовься к путешествию в самые тёмные уголки человеческой психики. Этот спектакль, сотканный из рассказов Эдгара Аллана По и других мастеров — погружение в мир, где реальность искажается, а кошмары оживают и мы можем над ними посмеяться. Это своеобразный психологический аттракцион для взрослых, готовых испытать себя. Не просто набор страшных историй, а исследование. 26 и 27 июля в 19:00 Стоимость билета — 1000р. Студентам «Люди-Игры» — 700р.