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Поэтический вечер

Кофейня «Пабардо», П. Яблоновский, ул. Шоссейная 75

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Осень - лучшее время для поэзии! Ты послушаешь стихи Есенина, Маяковского, Цветаевой и многих других прекрасных авторов, попьешь вкусный кофе, отдохнешь в уютной атмосфере, а также подготовишь свои любимые произведения к прочтению, ведь для всех желающих будет работать открытый микрофон!

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