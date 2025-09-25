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Про событие
Осень - лучшее время для поэзии! Ты послушаешь стихи Есенина, Маяковского, Цветаевой и многих других прекрасных авторов, попьешь вкусный кофе, отдохнешь в уютной атмосфере, а также подготовишь свои любимые произведения к прочтению, ведь для всех желающих будет работать открытый микрофон!
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