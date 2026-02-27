Только опытные комики, по совместительству резиденты клуба, будут рассказывать свои лучшие шутки, чтобы максимально зарядить тебя позитивом перед выходными. На сцене будут комики, у которых миллионы просмотры в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.