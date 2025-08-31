Глубокий вибрационно-акустический массаж под музыку Гонга в сопровождении ритма Шаманского Бубна. Это уникальное сочетание позволит естественным образом ощутить особые состояния, где можно «поговорить» с самим с собой, полностью расслабить тело и ум. В начале нашей встречи будет проведена Йога-Нидра, которая бережно подготовит тело и сознание к предстоящей звуковой мистерии, обеспечив более глубокое погружение в происходящее. Эта психотехника связана с последовательной проработкой частей нашего тела в мотокортексе и сенсорной области мозга, что вызывает глубокое медитативное состояние. В завершении мы соберемся в теплый круг и поделимся своими процессами при чутком сопровождении мастеров.