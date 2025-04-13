Павел Воля – самый известный и дерзкий комик России. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают миллионы просмотров, а билеты раскупаются задолго до концерта. Ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя