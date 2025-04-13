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Павел Воля

Дворец спорта «Олимп», Береговая улица, 144

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 18000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Павел Воля – самый известный и дерзкий комик России. Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают миллионы просмотров, а билеты раскупаются задолго до концерта. Ты сможешь увидеть не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя

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