Один из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, постоянный участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово», финалист «Comedy Баттл» и «Большого шоу», основатель объединения «HIT2SHIT» (начало «Lablecom») и сооснователь канала «Комьюнити». В этом туре Павел подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни и наблюдениями за повседневностью. В его новой программе — ещё больше нестандартного юмора, основанного на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни. Совершенно новый и полный неожиданных сюжетных линий материал, пропущенный через призму фирменного, местами жёсткого, юмора.