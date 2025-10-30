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Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
Привокзальная площадь
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от 2800₽ до 5700₽
Возраст 6+
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Про событие
CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр — «Симфония Ведьмак при свечах» в исполнении струнного оркестра с участием вокала. Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского. В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. «Симфония Ведьмак при свечах» — это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной.
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