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Open Air Fest 2

Парковка Барного Союза, Красная улица, 70/1

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от 420₽ до 1090₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Ночной фестиваль совместно с диджеями команды RNDM Crew. Тебя ждёт масштабный хип-хоп фестиваль с участием: • Nick VSN - TOXI$ Dj • Curry - OG Buda Dj • Endi - Mayot Dj + Помимо анонсированных хедлайнеров готовят для тебя выступления секретных гостей мероприятия. Что будет на фестивале? — Масштабный шоу-кейс от команды — Интерактивные зоны: Table Tennis / Streetball / Market / Street Food / Hookah zone — Два танцпола: Open-air Парковка и Барный союз + welcome drinks — Dance perfomance Line Up: Dj: Dope Money / Yakutovich / Shuryk / Gorikvas / Edssa Mc: Валюта & Vertinckiy

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