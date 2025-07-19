Ночной фестиваль совместно с диджеями команды RNDM Crew. Тебя ждёт масштабный хип-хоп фестиваль с участием: • Nick VSN - TOXI$ Dj • Curry - OG Buda Dj • Endi - Mayot Dj + Помимо анонсированных хедлайнеров готовят для тебя выступления секретных гостей мероприятия. Что будет на фестивале? — Масштабный шоу-кейс от команды — Интерактивные зоны: Table Tennis / Streetball / Market / Street Food / Hookah zone — Два танцпола: Open-air Парковка и Барный союз + welcome drinks — Dance perfomance Line Up: Dj: Dope Money / Yakutovich / Shuryk / Gorikvas / Edssa Mc: Валюта & Vertinckiy