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Олд-Сейбрук
Зиповская улица, 5В
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 2100₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Из обычной комедии про адюльтер в результате получается парадоксальное действо, способное запутать самого взыскательного зрителя. Пара, состоящая из дантиста и его жены, принимает у себя дома пару друзей – пластического хирурга с его супругой. Их мирное и спокойное времяпрепровождение нарушается неожиданным визитом бывших обитателей этого дома. Жанр – пикантный абсурд.
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