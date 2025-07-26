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Охота за андроидами Филипа Дика

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Разбор книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», а также рассмотрение её экранизации вместе с киноведом Vita Nuova и критиком Виктором Венгерским. Этот вопрос занимает умы фанатов серии «Бегущий по лезвию» не один год — сначала с выхода первой экранизации от Ридли Скотта, а затем и после сиквела от Дени Вильнёва. Но всё-таки, давай разберёмся кто же лучший блэйдраннер во вселенной: Харрисон Форд или Райан Гослинг? И как мечта о лучшей жизни может превратить тебя в бездушное чудовище. Это и многое другое, а также ответ на вопрос «Бегущий по лезвию» — одна из лучших экранизаций ты обсудишь на встрече, которую проведёт киновед и критик Виктор Венгерский. (Варианты лучшей экранизации антиутопии можно приносить на встречу).

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