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Новый год в современном искусстве

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Кто, как и зачем писал Новый год в ХХ веке? Узнаешь как искусство отразило изменения в культуре, обществе и мировоззрении. Поговоришь: — Образе чуда и новогоднего праздника в работах Марка Шагала и других известных художниках — Рассмотришь трансформацию темы Нового года от традиционных образов ёлки и праздничного стола до абстрактных и сюрреалистических интерпретаций — И, конечно же, посмотришь на красивое, обновишь базу знаний и пополнишь коллекцию вдохновляющих образов новогодней эстетики! Разберёшься со всем этим вместе с Анастасией Чалой — художницей, коллажисткой и новым лектором Vita Nuova.

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