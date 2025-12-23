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Новый год — новый я

Чарли
Красная улица, 69

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Новый год большой праздник и символичная дата, идеально подходящая для завершения одного жизненного цикла и начала нового. Подведение итогов и планирование будущего — очень приятные занятия, позволяющие оценить проделанную работу, возможности и способности. И что может быть лучше, чем закрыть гештальт в виде незавершенной задачи или непрожитого переживания, которые мешают и не дают покоя. Но есть и такие, которые пока сворачивать не обязательно, если они помогают нам двигаться вперед и развиваться. На встрече обсудишь: — Рассмотришь механизмы психологической трансформации, происходящие в процессе принятия решений начать новую жизнь — Узнаешь, почему многие из нас воспринимают начало нового календарного года как символический рубеж, открывающий новые возможности для личностного роста и развития — Обсудишь, как эффективно воспользоваться этими возможностями и избежать типичных ошибок, возникающих при попытке изменить свою жизнь — Проведёшь вечер уютно и с пользой, анализируя свой год с помощью упражнений и в процессе живого общения. Лекцию читает практикующий психолог и гештальт-терапевт Ксения Луганская.

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