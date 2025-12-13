Кураторский маркет современных южных мастеров и локальных проектов. Что будет: — Маркет с крутыми локальными проектами: керамика, скульптура, ароматы… каждое изделие как произведение искусства — Новый GreenDoor-календарь на 2026 и новый дроп свечей с ароматами Краснодара — Творческие мастер-классы Даты: 13-14 декабря с 11:00 до 20:00