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Новогодний Greendoor

Пятница
улица имени Тургенева, 14/1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Кураторский маркет современных южных мастеров и локальных проектов. Что будет: — Маркет с крутыми локальными проектами: керамика, скульптура, ароматы… каждое изделие как произведение искусства — Новый GreenDoor-календарь на 2026 и новый дроп свечей с ароматами Краснодара — Творческие мастер-классы Даты: 13-14 декабря с 11:00 до 20:00

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