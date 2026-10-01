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  1. Краснодар
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Носорог

Рашпилевская улица, 110

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пластический и иммерсивный спектакль о сопротивлении. Мир, где люди постепенно превращаются в носорогов. Но этот спектакль не о животных, а о совершаемом выборе. Между моментом, когда проще согласиться, чем сопротивляться и говорить непопулярную правду. Между страхом быть одному и необходимостью стать «животным». Много абсурда, тела и злободневности, мало слов и однозначных решений. Что происходит с человеком, когда вокруг начинают меняться все? И что нужно, чтобы остаться собой? Регистрация доступна в ТГ

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