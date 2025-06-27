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Николай Редькин & DJ Stonik1917

Tulum
Красная улица, 174/3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка. Николай Редькин — журналист, блогер и диджей. Он работал во многих музыкальных изданиях, был редактором The Flow и одним из ведущих шоу Вписка. И время от времени играет диджей-сеты для всех, кто любит энергичные танцы под самую разную музыку, от хауса до ремиксов на русский рэп. В этот раз на его сете ожидается что-то похожее DJ Stonik1917 – артист из Санкт-Петербурга, чей стиль смешал в себе переосмысление хаус музыки 90х, диджейскую эстетику, аналоговое оборудование и кэжуал моду. Счастливый, живой флоу и лёгкость подачи + лоуфайность звучания = DJ Stonik1917.

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