Спектакль-детектив. В попытках выяснить, что здесь произошло, — ты становишься невольным свидетелем убийства в доме семьи Уорвик. Дверь открывается и неожиданный гость входит в дом... Кто лжёт? Кто кого защищает? Кто виноват в случившемся и понесёт ответственность? Ответы на эти вопросы раскроет стильный детектив Агаты Кристи — «Нежданный гость». «А ты смог бы солгать, если это потребуется?»