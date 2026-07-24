Нежданный гость
Красноармейская улица, 64
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1300₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль-детектив. В попытках выяснить, что здесь произошло, — ты становишься невольным свидетелем убийства в доме семьи Уорвик. Дверь открывается и неожиданный гость входит в дом... Кто лжёт? Кто кого защищает? Кто виноват в случившемся и понесёт ответственность? Ответы на эти вопросы раскроет стильный детектив Агаты Кристи — «Нежданный гость». «А ты смог бы солгать, если это потребуется?»
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи