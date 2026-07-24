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Нежданный гость

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1300₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль-детектив. В попытках выяснить, что здесь произошло, — ты становишься невольным свидетелем убийства в доме семьи Уорвик. Дверь открывается и неожиданный гость входит в дом... Кто лжёт? Кто кого защищает? Кто виноват в случившемся и понесёт ответственность? Ответы на эти вопросы раскроет стильный детектив Агаты Кристи — «Нежданный гость». «А ты смог бы солгать, если это потребуется?»

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