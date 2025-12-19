Полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика будут шутить на темы, предложенные залу. Перед началом шоу, по столам пройдёт администратор и раздаст ручки с листками, чтобы зрители написали темы, на которые хотели бы, чтобы комики придумали шутки. Приходи на «НеСовсем StandUp» в пятницу и стань свидетелем чего-то очень крутого и смешного!