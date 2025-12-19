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НеСовсем StandUp

Ringo Bar
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика будут шутить на темы, предложенные залу. Перед началом шоу, по столам пройдёт администратор и раздаст ручки с листками, чтобы зрители написали темы, на которые хотели бы, чтобы комики придумали шутки. Приходи на «НеСовсем StandUp» в пятницу и стань свидетелем чего-то очень крутого и смешного!

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