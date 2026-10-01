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Неотосланные письма

Арт-пространство «Свои»
Зиповская улица, 5литХ

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Тебя ждёт погружение в атмосферу татарской культуры. Красивая музыка, зажигательные танцы и поэтичное звучание родного языка актрисы — создадут неповторимое эмоциональное полотно истории.

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