Полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика нашего клуба будут шутить на темы, предложенные тобой. Перед началом шоу, по столам пройдёт администратор и раздаст ручки с листками, чтобы ты написал темы, на которые ты хотел бы, чтобы комики придумали шутки. Очень атмосферное и интерактивное шоу. А ещё у ребят на афише ковёр, мы такое любим.