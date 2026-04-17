Первый сольный стендап-концерт участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Она поделится тем, что поняла, и тем, что до сих пор остается для неё загадкой. Если тебе близок уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места в этом мире, тогда этот концерт точно для тебя!