Надя Джабраилова
Привокзальная площадь
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 3300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Первый сольный стендап-концерт участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Она поделится тем, что поняла, и тем, что до сих пор остается для неё загадкой. Если тебе близок уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места в этом мире, тогда этот концерт точно для тебя!
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