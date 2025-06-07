Повествование, музыка, фотографии, живое прочтение стихотворений сливаются в единый эмоциональный спектакль со смыслом и чувствами. Поэтический вечер Лусине Пустовой посвящен поэту Роберту Рождественскому. История жизни поэта в фотографиях, его любви на всю жизнь, и, конечно, вечная поэзия под живой аккомпанемент скрипки и клавиш не оставит никого равнодушным. План мероприятия: 18.00 - 18.30 - фуршет с изысканными закусками и винами. 18.30 - 19.45 - поэтическая музыкальная часть. 19.45 - 20.15 - сырная дегустация от сомелье и производителя. 20.15 - 20.45 - дегустация крафтовых вин от производителя. 20.45 - 22.00 - after party с живой музыкой песен Р. Рождественского. Мероприятие пройдет в изысканном пространстве со свечами и живыми цветами, а так же фотозоной в тематике вечера. Нежность: от поэтического слова и музыкального аккорда до платьев, цветов, фуршета и вин. Дресс-код вечерний или классический. Будет интересно каждому чувствующему сердцу.