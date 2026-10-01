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Музыкальные истории Dead Can Dance

Тёмный квартал, ул. Коммунаров, 114, подвал

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыке Dead Can Dance давали разные имена, пытаясь описать её потустороннюю, мистическую глубину. Глубокий баритон Брендана Перри и пронзительное контральто Лизы Джеррард словно доносятся из беззвёздных глубин вечности. Их звуковые пейзажи вызывают дежавю, вспышки озарения и тихую печаль перед тайной бытия. Встреча в «Тёмном квартале», чтобы пройти по истории группы и вслушаться в её музыку на оригинальном виниле. В программе: · история возникновения и развития группы со слайдами; · прослушивание оригинального винила, включая английские первопрессы; · совместное осмысление англоязычных текстов и глоссолалии; · обсуждение и дискуссия; · видеобонус; · импровизационно-медитативная tribal-дискотека. Завершат вечер свободным движением под музыку Dead Can Dance. Запись в ТГ/ВК

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