Музыке Dead Can Dance давали разные имена, пытаясь описать её потустороннюю, мистическую глубину. Глубокий баритон Брендана Перри и пронзительное контральто Лизы Джеррард словно доносятся из беззвёздных глубин вечности. Их звуковые пейзажи вызывают дежавю, вспышки озарения и тихую печаль перед тайной бытия. Встреча в «Тёмном квартале», чтобы пройти по истории группы и вслушаться в её музыку на оригинальном виниле. В программе: · история возникновения и развития группы со слайдами; · прослушивание оригинального винила, включая английские первопрессы; · совместное осмысление англоязычных текстов и глоссолалии; · обсуждение и дискуссия; · видеобонус; · импровизационно-медитативная tribal-дискотека. Завершат вечер свободным движением под музыку Dead Can Dance. Запись в ТГ/ВК