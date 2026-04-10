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Muse трибьют

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

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от 700₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Лучшие хиты культовой группы Muse в мощнейшем исполнении проекта Moose. Хедлайнеры фестивалей, участники радиоэфиров и регулярные гости Москвы и Петербурга, Moose не только завоевали сердца поклонников по всей России, но и были отмечены самими Muse в социальных сетях. Более двух часов полного отрыва, виртуозное исполнение, безбашенная энергетика и мощь стадионного масштаба.

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