Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Лучшие хиты культовой группы Muse в мощнейшем исполнении проекта Moose. Хедлайнеры фестивалей, участники радиоэфиров и регулярные гости Москвы и Петербурга, Moose не только завоевали сердца поклонников по всей России, но и были отмечены самими Muse в социальных сетях. Более двух часов полного отрыва, виртуозное исполнение, безбашенная энергетика и мощь стадионного масштаба.