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Миф и ритуал в сборнике рассказов Джеймса Джойса «Дублинцы»

Vita Nuova: образовательный проект
Северная улица, 279

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Если ты соскучился по неспешному и вдумчивому прочтению, к внимательному и детальному изучению текста и если ты поклонник творчества Джеймса Джойса — то эта лекция точно для тебя. На встрече поговорят о главном городе в жизни Джойса — о Дублине. Узнаешь, как был создан «Дублинский миф». Не обойдут стороной и ритуальную школу Джеймса Фрейзера, а также рассмотрят «Дублинцев» в контексте мифологического метода модернистов. Джеймс Джойс своим творчеством положил начало модернистскому направлению в литературе, поэтому на встрече разберутся какими инструментами он пользовался и как город может стать источником вдохновения для писателя.

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