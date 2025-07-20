Если ты соскучился по неспешному и вдумчивому прочтению, к внимательному и детальному изучению текста и если ты поклонник творчества Джеймса Джойса — то эта лекция точно для тебя. На встрече поговорят о главном городе в жизни Джойса — о Дублине. Узнаешь, как был создан «Дублинский миф». Не обойдут стороной и ритуальную школу Джеймса Фрейзера, а также рассмотрят «Дублинцев» в контексте мифологического метода модернистов. Джеймс Джойс своим творчеством положил начало модернистскому направлению в литературе, поэтому на встрече разберутся какими инструментами он пользовался и как город может стать источником вдохновения для писателя.