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Мастер-класс по живописи за бокалом игристого «Лавандовое поле»

Арт-пространство «Про Душу», улица Митрофана Седина, 55

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Рисуй, пей и расслабляйся. На мастер-классе ты освоишь основы работы с масляными красками, научишься технике нанесения и смешения, создавать объёмные фигуры, выстраивать композицию и работать со светом и тенью. Преподаватель — профессиональный художник с многолетним опытом, член авторитетной ассоциации живописцев. Программа мастер-класса: — Знакомство с материалами и инструментами — Теоретическая часть: основы живописи — Практическая работа над собственным произведением — Индивидуальная консультация преподавателя — Разбор типичных ошибок Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки. Все материалы предоставляются и включены в стоимость билета. Каждый участник получит сертификат и консультацию по дальнейшему развитию + бокал игристого. Запись через WA по кнопке выше.

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