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Маленький принц

Театр Veritas
Красноармейская улица, 64

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 850₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

В суете современного мира у взрослых совсем не остаётся времени пообщаться со своим «внутренним ребёнком». Они теряют веру и становятся заложниками своей работы. Тебе напомнят о том, что глаза бывают слепы. Зорко —одно лишь сердце. Доступны два сеанса: 11:30 и 14:30

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