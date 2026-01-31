В суете современного мира у взрослых совсем не остаётся времени пообщаться со своим «внутренним ребёнком». Они теряют веру и становятся заложниками своей работы. Тебе напомнят о том, что глаза бывают слепы. Зорко —одно лишь сердце. Доступны два сеанса: 11:30 и 14:30