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Незабываемое путешествие по самым разным уголкам планеты! Это 400 роскошных костюмов и более двадцати оригинальных танцевальных и вокальных композиций! Многообразная и утончённая восточная культура, молдавские, еврейские, баварские танцы и песни, романтика летних ночей Италии и Франции, и, конечно, удалая русская пляска в исполнении солистов-вокалистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера» – всё это «Магия Солнца»! Спектакль, который не устаёт собирать аншлаги со дня постановки.
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