Незабываемое путешествие по самым разным уголкам планеты! Это 400 роскошных костюмов и более двадцати оригинальных танцевальных и вокальных композиций! Многообразная и утончённая восточная культура, молдавские, еврейские, баварские танцы и песни, романтика летних ночей Италии и Франции, и, конечно, удалая русская пляска в исполнении солистов-вокалистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера» – всё это «Магия Солнца»! Спектакль, который не устаёт собирать аншлаги со дня постановки.