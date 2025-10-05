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Магия Солнца

Дворец искусств, улица Стасова, 175

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 16+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Незабываемое путешествие по самым разным уголкам планеты! Это 400 роскошных костюмов и более двадцати оригинальных танцевальных и вокальных композиций! Многообразная и утончённая восточная культура, молдавские, еврейские, баварские танцы и песни, романтика летних ночей Италии и Франции, и, конечно, удалая русская пляска в исполнении солистов-вокалистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера» – всё это «Магия Солнца»! Спектакль, который не устаёт собирать аншлаги со дня постановки.

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