Lizwi впервые выступает в Tulum Terrace, представив свой голос для всех главных афро-хитов 2024 года, привезя свою музыку прямо из Южной Африки! Lizwi по праву считается главным голосом Афро Хауса в 2024 году! Начав карьеру с совместных работ с Da Capo на лейбле Armada Music, она быстро вошла в плей-листы значимых имен электронной музыки, включая Black Coffee. Это открыло ей двери ко всем ведущим афро хаус лейблам мира: MoBlack, Abracadabra, Wired, Get Physical и другим. Теперь пришло время для совместной работы с восходящей звездой из Франции - Joezi. Их трек Amathole быстро набирает популярность, а в конце 2023 года врывается в тренды соцсетей, собирая миллионы просмотров и сотни тысяч упоминаний. 2024 год проходит под звуки Amathole!