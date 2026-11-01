История императорской семьи Романовых в сознании потомков давно превратилась в сложный культурный текст, сотканный из дневников, мемуаров, дворцовых меню и посмертных мистификаций. На встрече прикоснуться к ушедшей эпохе через два главных канала культурной памяти — слово и вкус. Филолог-культуролог раскроет закулисье императорской повседневности, где эстетика власти неразрывно переплеталась с книжной культурой и высокой гастрономией. А бармены воссоздадут вкусовую палитру начала XX века, предложив авторские напитки, вдохновленные дворцовыми рецептами и атмосферой последних лет империи. Стоимость: 3000 рублей (лекция+два коктейля+закуска) Бронь стола в ТГ